¡Empujones e insultos! Delegación de Egipto pelea con policía de Dallas (video)

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Estas imágenes encendieron el debate sobre el comportamiento de los agentes de seguridad en las sedes del Mundial.

Un altercado entre miembros de la delegación de la selección de Egipto y un oficial de la policía de Dallas ocurrió en la antesala del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Australia, previsto para este viernes.

El hecho se registró en el hotel de concentración del combinado africano y terminó en gritos, empujones e insultos entre ambas partes.

Todo empezó cuando el delantero Trezeguet se detuvo para tomarse una fotografía con un niño aficionado que se le acercó en el hotel.

Entonces se acercó un agente que intervino de manera brusca. Fue allí cuando Ibrahim Hassan, hermano del seleccionador Hossam Hassan y segundo entrenador del equipo, reclamó al uniformado por su actitud. El oficial respondió a los gritos, ordenando repetidamente que se hiciera "para atrás", y la discusión subió de tono llegando a la agresión física.

"¡No me empujes!", gritó Ibrahim Hassan al agente. Otro integrante del cuerpo técnico egipcio respondió con un "¿Estás loco?".

Cuando parecía que la tensión cedía, Hassan volvió a estallar con insultos y tuvo que ser retenido por sus propios compañeros para evitar que la situación se agravara.

Mira aquí el video:

⚠️ LA DELEGACIÓN DE EGIPTO SE AGARRÓ A PIÑAS CON LA POLICÍA DE DALLAS. pic.twitter.com/G4kb5pwF8h — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 3, 2026

El video, que circuló de inmediato en redes sociales, encendió el debate sobre el comportamiento de la seguridad en las sedes del Mundial ubicadas en Estados Unidos, ya que no es la primera vez que los elementos de seguridad reciben críticas durante el torneo por inspecciones excesivas.