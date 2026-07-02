Inglaterra le "teme" a la afición mexicana y se concentrará en hotel secreto

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Tras lo ocurrido con Ecuador, la selección inglesa ha decidido tomar sus precauciones para lograr descansar y rendir en el partido del domingo.

Luego que un grupo de aficionados mexicanos se reuniera a las afueras del hotel donde se concentraba la Selección de Ecuador la noche antes del encuentro contra México, la Selección de Inglaterra ha decidido tomar sus precauciones y evitar que le pase lo mismo.

Esa noche, los mexicanos se organizaron para tocar las bocinas de sus autos, reproducir música a todo volumen, gritar por megáfonos y hacer todo el ruido posible con el único fin de interrumpir el descanso de los jugadores.

Por ello, José Ramón Fernández, uno de los periodistas y comentaristas deportivos más famosos e influyentes de México, reveló que debido a lo ocurrido con la Selección de Ecuador, los ingleses mantendrán en secreto el hotel donde se concentrarán, para evitar que aficionados mexicanos les "lleven serenata".

"Inglaterra le tiene miedo a la afición mexicana", dijo a través de sus redes sociales.

INGLATERRA LE TIENE MIEDO A LA AFICIÓN MEXICANA.



Inglaterra mantendrá en secreto el hotel de concentración en CDMX para evitar una serenata de aficionados mexicanos.



Tras lo ocurrido con Ecuador, no piensan correr el mismo riesgo. pic.twitter.com/jQ63T9pjSw — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 2, 2026

Inglaterra enfrentará este domingo a México en el Azteca por un boleto a los cuartos de final del Mundial.

Para los ingleses, regresar al templo del fútbol será revivir un fantasma de 40 años, el de una edición de jugadas prodigiosas y una mano divina.