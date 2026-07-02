Inglaterra le "teme" a la afición mexicana y se concentrará en hotel secreto

Tras lo ocurrido con Ecuador, la selección inglesa ha decidido tomar sus precauciones para lograr descansar y rendir en el partido del domingo.
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Luego que un grupo de aficionados mexicanos se reuniera a las afueras del hotel donde se concentraba la Selección de Ecuador la noche antes del encuentro contra México, la Selección de Inglaterra ha decidido tomar sus precauciones y evitar que le pase lo mismo.
Esa noche, los mexicanos se organizaron para tocar las bocinas de sus autos, reproducir música a todo volumen, gritar por megáfonos y hacer todo el ruido posible con el único fin de interrumpir el descanso de los jugadores.
Por ello, José Ramón Fernández, uno de los periodistas y comentaristas deportivos más famosos e influyentes de México, reveló que debido a lo ocurrido con la Selección de Ecuador, los ingleses mantendrán en secreto el hotel donde se concentrarán, para evitar que aficionados mexicanos les "lleven serenata".
"Inglaterra le tiene miedo a la afición mexicana", dijo a través de sus redes sociales.
Inglaterra enfrentará este domingo a México en el Azteca por un boleto a los cuartos de final del Mundial.
Para los ingleses, regresar al templo del fútbol será revivir un fantasma de 40 años, el de una edición de jugadas prodigiosas y una mano divina.