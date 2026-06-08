Deniegan entrada a Estados Unidos a árbitro somalí del Mundial 2026

-

Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí que debía dirigir en la fase final del Mundial 2026, vio denegada su entrada en Estados Unidos, denunció este lunes un responsable somalí.

TE PUEDE INTERESAR: Sudáfrica se adapta a la altitud mexicana antes de su debut en el Mundial

Aún se desconocen los motivos de esta expulsión. Omar Abdulkadir Artan disponía de un visado en regla, indicó a la AFP Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio somalí de Juventud y Deportes, interrogado por la AFP.

Titular del estatus de la FIFA desde 2018, Artan arbitra en la liga somalí y fue nombrado mejor árbitro del año por la Confederación Africana de Futbol (CAF) en 2025. (Foto: AFP)

Somalia es uno de los numerosos países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump.

Omar Artan "figura entre los árbitros más respetados de África y (...) negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar (...) perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play", lamentó Ciise Aden Abshir.

I am deeply disappointed by the news that Omar Artan, Africa’s finest referee and one of the best in the world, may be unable to officiate at the FIFA World Cup due to visa-related circumstances.



Omar has earned his place through talent, hard work, professionalism, and… pic.twitter.com/gu4TV6ahg6 — Hassan Ali Khaire (@HassanAKhaire) June 8, 2026

"La comunidad del futbol debería apoyarlo en este momento difícil", añadió el antiguo capitán de la selección nacional somalí.

Omar Abdulkadir Artan debía ser el primer árbitro somalí en dirigir en una fase final de la Copa del Mundo. Con 34 años, formaba parte de los 52 hombres de amarillo seleccionados para llevar el silbato en el Mundial, organizado conjuntamente en junio y julio por Canadá, México y Estados Unidos.