Denuncian a futbolista Michael Olise por no pasar manutención a su hija

El futbolista británico, nacionalizado francés, Michael Olise, fue demandado por no pagar la pensión alimenticia a su hija en Alemania.
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El jugador que representó a la selección de Francia, en el "Mundial FIFA 2026" quedando en cuarto lugar, fue denunciado mientras está de vacaciones.
Según el diario alemán "Bild" el jugador no ha pagado la manutención para su hija de 20 meses, que tuvo con Fatima Zonbrischer, una alemana de 34 años.
La pequeña llamada Aaliyah Noor, nació en 2023 tras la ruptura de la relación que sostuvieron en 2022, cuando Olise se encontraba en el equipo Crystal Palace.
Olise incluso pidió una prueba de paternidad y a pesar de salir positiva, su ex pareja afirma que no ha mostrado interés por convivir con la niña.
¿En qué consiste la demanda de pensión?
La demanda es de más de 60 mil dólares, de los cuales el futbolista e ofreció 600 dólares en primera instancia y luego 2 mil dólares para la manutención de la menor.
"Me destroza ver la crueldad con la que alguien puede tratar a su propia hija. Ni siquiera me habla y simplemente envía a sus abogados", declaró la mujer al "Bild".
Michael Olise
Rompió la marca de más asistencias en una Copa del Mundo que databa desde el Mundial México 1970 de Pelé. Actualmente se dice que el Real Madrid está interesado en él.