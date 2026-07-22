Federico Valverde vuelve a entrenar con el Real Madrid tras participar en el Mundial

Tras un discreto Mundial, el uruguayo Federico Valverde se reincorporó este miércoles a los entrenamientos del Real Madrid y fue la principal novedad en el tercer día de trabajo de la segunda semana de pretemporada.
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El capitán se integró al grupo dirigido por el portugués José Mourinho, conformado en su mayoría por jugadores de la cantera.
Siguen en recuperación
Según informó el conjunto merengue en su página oficial, Ferland Mendy, Éder Militao y Rodrygo aún no se incorporan a la dinámica del equipo, ya que continúan con sus respectivos procesos de recuperación.
Primer amistoso de Mou
El Real volverá a entrenarse este jueves a puerta cerrada antes de disputar el viernes un amistoso, también sin público, frente al Alcorcón. Será el primer partido de Mourinho desde su regreso al banquillo blanco.
En ese encuentro participarán los futbolistas que iniciaron la pretemporada el pasado 13 de julio. De la primera plantilla estarán disponibles Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono y Gonzalo García.
Además, se espera que Arda Guler pueda disputar algunos minutos, pese a llevar apenas dos días entrenándose con el grupo.
*Con información de agencias