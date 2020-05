Desalojan a familia en pleno toque de queda por no pagar la renta

Una familia fue desalojada del cuarto que alquilaba por no tener el dinero para pagar. Se trata de una madre soltera, un adulto mayor y dos niños que viven en el caserío Ixcá, aldea La Grandeza, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Mientras que el presidente de la República daba declaraciones a una radio la noche del jueves, esta familia no pudo ingresar a la vivienda donde alquilaban, ya que el dueño del inmueble colocó candados en la puerta y no los dejó sacar sus pertenencias.

"Nos pusieron candado y no pudimos entrar, pagamos 300 quetzales del cuarto y el dueño me pidió otros 100 más, porque mi papá puede contagiar el Coronavirus, pero él no tiene nada, está bien. No he podido trabajar y ganar mucho", relató.

Al ver la situación de esta familia, varios vecinos se unieron, les dieron dónde pasar la noche, un colchón, ponchos, víveres. También solicitan a las autoridades puedan apoyar a estas personas para que no queden desamparadas.

* Con información Noticias del Valle