Descartado Neymar para el último amistoso de Brasil

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Neymar no jugará el último amistoso de Brasil antes del Mundial, el sábado contra Egipto en Cleveland, para seguir con la recuperación de su lesión, informó este jueves la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

Neymar saluda y levanta el pulgar a la llegada de la selección brasileña al Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

El astro brasileño de 34 años sufrió en mayo una dolencia muscular en la pantorrilla derecha, que pone en duda si estará listo para el debut de la Seleçao en la cita de Norteamérica.

"El atleta Neymar no viajará con la delegación a Cleveland" y "se quedará en Nueva Jersey, en tratamiento de fisioterapia e intensificando la programación de recuperación física", dijo la CBF.

Máximo goleador de la Canarinha con 79 goles, por encima de Pelé, el delantero del Santos no juega con Brasil desde finales de 2023 debido a recurrentes problemas físicos.

Neymar ríe con sus compañeros mientras algunos calientan previo a un amistoso.

Tras su amistoso con Egipto el fin de semana, la Seleçao se estrenará el 13 de junio en el Mundial contra Marruecos como parte del Grupo C, que completan Escocia y Haití.