Deschamps habla de Irak y del objetivo de Francia en la Copa Mundial

-

La selección de Francia buscará asegurar su pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente este lunes (3:00 p. m.) a Irak en Filadelfia.

Así lo dejó claro el seleccionador Didier Deschamps, quien aseguró que el único objetivo de los Bleus es conseguir una victoria que les permita avanzar en el torneo.

"El objetivo es ganar y clasificarnos", afirmó el técnico francés durante la conferencia de prensa previa al encuentro

⚠️ Didier Deschamps, sobre el EXCESO DE CONFIANZA para el partido vs Irak:



"No los consideren en sus cabezas como un equipo pequeño porque no es el caso.



Ninguno de ustedes debe pensar que va a ser fácil porque somos el equipo de Francia”. pic.twitter.com/SMwJAULSxc — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 20, 2026

Deschamps no descartó realizar modificaciones en el once titular respecto al debut frente a Senegal, aunque aclaró que cualquier cambio responderá a la gestión de la plantilla y no al rendimiento mostrado en la primera jornada.

"Los once titulares no pueden empezar todos los partidos. No se trata de quitarle el puesto a uno para dárselo a otro. Estoy convencido de que al menos 20 jugadores tienen nivel para ser titulares, pero solo puedo alinear a once", explicó.

View this post on Instagram A post shared by Equipe de France de Football (@equipedefrance)

El entrenador también recordó que Francia tendrá un calendario exigente, con otro compromiso importante frente a Noruega pocos días después. "Solo tendremos cuatro días de descanso, y eso marca una diferencia importante en la recuperación", señaló.

Elogia a Lamine

Además, el estratega galo se refirió a España, una de las selecciones favoritas al título, y destacó la influencia de Lamine Yamal tras la goleada de la Roja sobre Arabia Saudí.

"Cuando está en la cancha no hay duda de que España es más fuerte. Es un jugador capaz de marcar la diferencia", aseguró.