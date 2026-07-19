Deschamps lamenta "una primera parte impresentable"

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El seleccionador francés, Didier Deschamps, lamentó "una primera parte impresentable" de su equipo, que llegó al descanso perdiendo 4-0 frente a Inglaterra, para acabar cayendo 6-4 en el partido por la tercera plaza del Mundial Norteamérica 2026.

"Hubo una reacción, con cosas que supimos hacer bien. Tenemos dos ocasiones para empatar 4-4. Nos proyectamos un poco más, es lo que sabemos hacer", admitió el DT ante las cámaras del canal M6 francés.

Francia remató 19 veces en el duelo contra Inglaterra. Nueve de los tiros fueron a puerta, 11 dentro del área penal. (Foto: AFP)

Deschamps, que se sentaba por última vez en el banquillo de Les Bleus, añadió que con la reacción en la segunda parte "al menos se parece a algo, aunque la derrota duela".

El DT admitió su responsabilidad por lo sucedido en el primer tiempo: "no debo de haber hecho lo que hacía falta en la primera parte".

El seleccionador galo hizo cuatro cambios en el entretiempo, propiciando la reacción de los galos tras el descanso.

Les Bleus completaron 416 pases de los 448 que registraron en total. De los 12 centros, la selección dirigida por Didier Deschamps completó 4. (Foto: AFP)

Sobre lo hecho en el Mundial 2026, Deschamps reconoció la "decepción" de un grupo "que comenzó con mucha ambición" y como principal favorito a ganar el título, hasta su derrota 2-0 contra España en semifinales.

"En el plano humano, ha sido una aventura muy, muy bonita con ellos. Las ocho semanas desde el inicio de la preparación que hemos pasado juntos han sido muy bonitas. Hemos logrado hacer bastantes cosas positivas, fallamos nuestro partido contra España y ellos consiguieron ser muy eficaces contra nosotros. No hay que tirarlo todo a la basura, por supuesto", afirmó.

Francia acumuló 22 pérdidas de balón provocadas, frente a 14 de Inglaterra. (Foto: AFP)

"Hay bastantes jóvenes que seguirán subiendo peldaños y realmente hay material para seguir teniendo muy buenos resultados", aseguró al ser preguntado por el futuro de los franceses ahora que deja el banquillo tras 14 años en el cargo.

*Con información de AFP.