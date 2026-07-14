Estuvimos en la conferencia de Didier Deschamps en la antesala del Francia vs. España

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Casa llena en el estadio de Dallas para escuchar al técnico francés Didier Deschamps, en el día previo a la primera gran semifinal del Mundial. Habló del favorito, de Mbappé, de los kilómetros recorridos, entre otros temas.

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Atrás quedaron los días de asientos vacíos y espacios libres en los pasillo. Alta demanda de comunicadores para estar cerca de los protagonistas, porque también charló Zaïre-Emery, jugador del PSG.

"Va a ser espectacular", fue una de las frases con las que el DT de los galos valoró el partido ante los españoles, por las virtudes de cada equipo.

Amable, el estratega francés, no le gusta caer en polémicas. (Foto: Rudy Martínez)

"Nos conocemos bien, ellos saben nuestras debilidades y nosotros las de ellos. El gran desafío será atacarlos bien porque tienen una gran defensa", añadió.

Ante una pregunta en español (la única, frente a seis en francés y una en inglés), de sí reafirmaba que la Roja era favorita, como ya había dicho días antes, expresó sonriente y también en buen español: "Son los favoritos, lo sigo pensando. No quiero meter presión a Luis (de la Fuente), ni a los muchachos, pero así lo veo".

Zaïre-Emery también compadeció ante los medios. Pocas palabras del volante del PSG. (Foto: Rudy Martínez)

Luego le consultaron por la cantidad de kilómetros que han recorrido durante el Mundial y soltó: "Yo analizo partidos, no calculo kilómetros. Por eso nosotros elegimos Boston como sede, eso ya estaba planeado; además de terminar líderes de grupo, nos favoreció la distancia".

Y resaltó: "En el futbol moderno, lo importante es la adaptación; el que mejor lo haga tiene ventaja". Merci (gracias), fue lo último que dijo, antes de levantar la mano para despedirse y buscar la puerta de salida.

Nuestro enviado especial estuvo atento para pedir la palabra. (Foto: Rudy Martínez)

El día francés