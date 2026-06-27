Didier Deschamps regresa a la selección de Francia tras el fallecimiento de su madre

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El director técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, que tuvo que volar a Francia tras el fallecimiento de su madre, regresó este sábado al campo base de los Bleus en Boston, informó la dirección del equipo galo.

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Deschamps abandonó la concentración de Francia el martes en Estados Unidos para poder asistir al funeral por su madre el viernes.

El técnico dirigirá, en principio, la sesión de entrenamiento del sábado en el campus de la universidad de Bentley, en Waltham (Massachusetts), un día después de la goleada de los franceses ante Noruega (4-1) que les aseguró el primer puesto del grupo I.

Didier Deschamps está de vuelta.

Tras ausentarse algunos días para asistir al velorio de su madre, el entrenador de Francia reapareció en el campamento de la selección y retomó sus funciones. ️



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En dieciseisavos, los tres veces campeones del mundo se medirán con Suecia el martes (3:00 p. m.) en East Rutherford, Nueva Jersey.

En ausencia del seleccionador, fue su adjunto Guy Stéphan quien dirigió al combinado galo ante los noruegos, en el que se lució el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé.