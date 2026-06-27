Nico Williams y Yéremy Pino en duda por lesiones tras clasificación de España

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La selección de España avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como líder de su grupo tras imponerse 1-0 a Uruguay en Guadalajara, aunque la clasificación dejó una gran preocupación: las lesiones de dos de sus extremos titulares.

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Yéremy Pino y Nico Williams terminaron con molestias físicas después de un partido de alta intensidad. Pino sufrió un esguince acromioclavicular, mientras que Williams fue diagnosticado con una lesión muscular en el aductor derecho.

La Federación Española informó que ambos presentan lesiones de grado moderado y que su evolución determinará si podrán continuar en el torneo.

Se esperan cambios

Ante este panorama, el seleccionador Luis de la Fuente reconoció que el equipo podría verse obligado a modificar su esquema ofensivo.

Por ahora, España cuenta con Lamine Yamal y Víctor Muñoz como principales alternativas por las bandas, aunque este último también arrastra algunas molestias físicas.

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Una de las notas positivas fue el desempeño de Yamal, quien mostró destellos de su mejor versión y se convirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes frente a la Celeste.

También destacó Dani Olmo, que volvió a firmar una actuación sólida tras ingresar desde el banquillo.

Aunque España aún no ha exhibido el juego brillante que la llevó a conquistar la Eurocopa, ha encontrado respaldo en su solidez defensiva.

Próximo destino: Los Ángeles.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/f0XD9dtqYS — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 27, 2026

Imbatibles

La Roja cerró la fase de grupos sin recibir goles y extendió a 34 partidos su racha invicta en tiempo reglamentario, sostenida por una zaga liderada por Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y el arquero Unai Simón.

España enfrentará el 2 de julio (1:00 p. m.), en Los Ángeles, al segundo clasificado del grupo J, con el objetivo de recuperar efectivos y elevar su nivel futbolístico de cara a la fase de eliminación directa.