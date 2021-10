Descubren que el Covid-19 provoca daño en células cerebrales

Científicos descubren que el virus del Covid-19 provoca la muerte de importantes células del sistema vascular cerebral.

Las investigaciones mostraron que el SARS-CoV-2 provoca que las células infectadas produzcan una "especie de tijeras moleculares" a partir de su propio material genético, con las que "cortan" una proteína fundamental para su supervivencia, por lo que mueren, indican científicos del instituto Nacional de Medicina de Francia, en un estudio.

La investigación se llevó a cabo estudiando a pacientes fallecidos por Covid-19. Descubrieron que el patógeno provocó la muerte de células endoteliales, estas forman los vasos sanguíneos y son las encargadas de irrigar el cerebro.

#Covid_19 Des chercheurs identifient pour la première fois un effet #direct du #SARSCoV2 sur les vaisseaux sanguins du #cerveau.



Des résultats qui interrogent notamment sur les #conséquences à long terme de la #maladie.https://t.co/8b0npD7kv0 pic.twitter.com/a5JmWawtGe — Inserm (@Inserm) October 21, 2021

El virus hace que esas células formen unas tijeras con las que cortan un proteína importante llamada Nemo, la cual es necesaria para su superviviencia con lo que terminan muriendo. A esas células endoteliales muertas se les llama "vasos fantasma" y al no poder cumplir su función terminan provocando una serie de microhemorragias cerebrales.

Cuando éstas aumenta en número también aumentan los riesgos fatales, pues hacen que otro tipo de células cerebrales queden privadas de oxígeno y glucosa.

Uno de los científicos del estudio, Vinvcent Prevot, explica que algunos de estos daños pueden ser reversibles, al menos es lo que han observado en ratones, falta evaluar que eso suceda en los humanos.

No obstante, lo que los especialistas aún no pueden asegurar es lo que pasará a largo plazo con los pacientes que se han recuperado del coronavirus y esperan que no provoque daños neurodegenerativos.