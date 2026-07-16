"¡Vence a Argentina!": el desesperado mensaje de Speed a Lamine Yamal (video)

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El creador de contenido y fiel fanático de Cristiano Ronaldo, subió un video "suplicándole" al jugador del Barcelona que se concentre y gane.

El famoso streamer IShowSpeed le envió un mensaje desesperado al extremo del Barcelona Lamine Yamal, quien se enfrentará a Argentina en la gran final del Mundial 2026.

El fanático de Cristiano Ronaldo afirmó estar desesperado y necesita que los españoles lo "salven", pues si gana Lionel Messi, no tendrá nada que decir ya del portugués.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido subió un video que inicia diciendo: "Lamine, este mensaje es para ti".

De inmediato y con mucha euforia grita: "Lamine, por favor, vence a Argentina, por favor. ¡Sálvame! Si Messi gana la Copa Mundial, no me quedará nada que decir como fan de Ronaldo".

También le pide que se concentre, que vaya y gane.

Mira el video:

| BREAKING: Speed sends a desperate message to Lamine Yamal ahead of the Spain vs Argentina World Cup Final



“LAMINE, PLEASE BEAT ARGENTINA… SAVE ME! If Messi wins the World Cup, I won’t have anything left to say as a Ronaldo fan.” pic.twitter.com/XKZIyFZLj8 — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 15, 2026

El pedido de IShowSpeed surgió luego de que Argentina lograra remontar 2-1 a Inglaterra, clasificando a la final del Mundial, en la que se enfrentará con la también campeona España.