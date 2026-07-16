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"¡Vence a Argentina!": el desesperado mensaje de Speed a Lamine Yamal (video)

  • Por Jessica González
16 de julio de 2026, 08:02
El fanático de Cristiano Ronaldo, desea que pierda Argentina. (Foto: captura de video)

El fanático de Cristiano Ronaldo, desea que pierda Argentina. (Foto: captura de video)

El creador de contenido y fiel fanático de Cristiano Ronaldo, subió un video "suplicándole" al jugador del Barcelona que se concentre y gane. 

OTRAS NOTICIAS: Aficionados de Argentina atacan a IShowSpeed (Video)

El famoso streamer IShowSpeed le envió un mensaje desesperado al extremo del Barcelona Lamine Yamal, quien se enfrentará a Argentina en la gran final del Mundial 2026. 

El fanático de Cristiano Ronaldo afirmó estar desesperado y necesita que los españoles lo "salven", pues si gana Lionel Messi, no tendrá nada que decir ya del portugués.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido subió un video que inicia diciendo: "Lamine, este mensaje es para ti". 

De inmediato y con mucha euforia grita: "Lamine, por favor, vence a Argentina, por favor. ¡Sálvame! Si Messi gana la Copa Mundial, no me quedará nada que decir como fan de Ronaldo".

También le pide que se concentre, que vaya y gane.

Mira el video: 

El pedido de IShowSpeed surgió luego de que Argentina lograra remontar 2-1 a Inglaterra, clasificando a la final del Mundial, en la que se enfrentará con la también campeona España.

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