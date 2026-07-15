Aficionados de Argentina atacan a IShowSpeed (Video)

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El famoso youtuber fue atacado por los aficionados argentinos que le arrojaron objetos y gritaron insultos racistas.

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Momentos previos al partido de Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026, el creador de contenido IShowSpeed apareció con la camiseta de la selección inglesa y terminó siendo objeto de burlas y agresión por parte de los fanáticos argentinos.

Este creador de contenido se ha dado a conocer a nivel global como el "enemigo público número uno" de Lionel Messi, debido a su fanatismo por Cristiano Ronaldo.

El momento quedó grabado y rápidamente se viralizó, ya que la audiencia que apoyaba a Argentina lanzaba objetos e incluso gritaron insultos racistas.

En las imágenes se observa y escucha que el youtuber fue abucheado, además que se logra captar cuando uno de los objetos lanzados logra caer sobre su hombro, así como otros objetos cayeron cerca de dónde se ubicaba.

Argentina logró remontar 2-1 a Inglaterra, clasificando a la final del Mundial de 2026, en la que se citará con España.