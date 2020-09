Luego que el presidente Alejandro Giammattei confirmara que dio positivo a Covid-19, informó a través de una Cadena Nacional que ha tenido síntomas leves y reveló los medicamentos que está consumiendo.

"Luego de seis pruebas realizadas desde que inició la pandemia, ayer (jueves) en la noche di positivo para el Covid-19. Mi estado de salud es estable, estoy atareado, sacando el trabajo desde mi casa", detalló.

TE PUEDE INTERESAR:

Según el mandatario, el jueves presentó un fuerte dolor de cuerpo, el cual ya disminuyó. "Es como si tuviera una buena gripe, con dolor de espalda", dijo.

Además, reveló que está consumiendo ibuprofeno, paracetamol, dexametasona por tres días, y lo están nebulizando para que no complicar los pulmones. "No tengo fiebre, pero tengo un poco de tos seca, no tengo secreción", manifestó.

"Me mandaron que haga reposo, que no salga. Tal vez no saldré unos 10 a 12 días, hasta que la enfermedad haya cedido", manifestó. Los exámenes se los están realizando en el Hospital San Juan de Dios y los resultados serán públicos.

Pese a la enfermedad, el Presidente aseguró que seguirá trabajando desde su vivienda de manera remota por teléfono y a través de reuniones virtuales, por lo que no asumirá el vicepresidente Guillermo Castillo.

De igual forma, informó que pidió a todo el Gabinete, que estuvo con él durante la semana por las fiestas de Independencia, incluyendo al Vicepresidente, que se hagan el hisopado.