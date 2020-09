Esto dijo Giammattei tras dar positivo a Covid-19

El presidente Alejandro Giammattei aseguró que, pese a dar positivo para Covid-19, no guardará reposo y que dirigirá el país de manera aislada y remota.

Según el mandatario, quien ofreció una entrevista en Emisoras Unidas, su temperamento no le permite hacer reposo. "Si hago reposo me mata, no mande a echarme", dijo al tiempo que informó que dio positivo durante la noche del jueves 17 de septiembre.

TE PUEDE INTERESAR:

El mandatario señaló que presentaba algunos síntomas y se sometió a su sexta prueba. En esta ocasión sí dio positivo al nuevo coronavirus.

(Comunicado del Gobierno)

Usará silla de ruedas

Además, indicó que el mayor reposo que hará es utilizar silla de ruedas, para evitar el esfuerzo y que hasta el momento no ha presentado mayor sintomatología que mucho dolor de cuerpo.

El mandatario aseguró que por el momento lo tratarán los doctores Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial para Prevenir el Covid-19, la ministra de Salud, Amelia Flores y el médico Pablo Ramírez.

Semanas atrás, el mandatario comentó que si llegaba a padecer el nuevo coronavirus sería internado en el Hospital General San Juan de Dios. Sin embargo, durante la mañana de este viernes 18 de septiembre, en la entrevista con Emisoras Unidas, dijo que no se revelaría el centro asistencial por motivos de seguridad.