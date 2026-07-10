Mundial 2026
  • Noticias

Di María a Campaz: “Cabeza arriba, diste todo por tu país”

  • Por Soy502
10 de julio de 2026, 17:44
Colombia acumuló 2,789 pases con una precisión del 87%. Registró además 82 centros con el 27% de precisión. (Foto: AFP)

Colombia acumuló 2,789 pases con una precisión del 87%. Registró además 82 centros con el 27% de precisión. (Foto: AFP)

Ángel Di María mostró su respaldo a Jáminton Campaz luego que el colombiano recibiera amenazas tras enviar un balón desviado frente a Suiza, partido que terminó con la eliminación de los hombres de Néstor Lorenzo.

OTRAS NOTICIAS: Yakin: "Hay que demostrar en la cancha de lo que eres capaz"

El argentino y Campaz fueron compañeros en Rosario Central.

Los cafeteros registraron 56 cambios de orientación intentados, con un acierto del 91%. (Foto: Rosario3)
Los cafeteros registraron 56 cambios de orientación intentados, con un acierto del 91%. (Foto: Rosario3)

"Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El futbol siempre te da revancha. No bajes los brazos", escribió Di María como respuesta a una publicación de Instagram en la que el cafetero expresó su dolor por la eliminación.

Colombia fue eliminado en tanda de penales. Las redes sociales se llenaron de mensajes contra Lorenzo y amenazas contra Campaz, quien decidió no volver a Colombia para resguardar su integridad.

En la Copa Mundial 2026, Jáminton Campaz promedió una velocidad de 4.05 kilómetros por hora y recorrió 10645.86 metros. (Foto: El Gráfico)
En la Copa Mundial 2026, Jáminton Campaz promedió una velocidad de 4.05 kilómetros por hora y recorrió 10645.86 metros. (Foto: El Gráfico)

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Futbol pidió a la Fiscalía que investigue el hecho para "identificar, judicializar y sancionar a los responsables". 

*Con información de agencias. 

 

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar