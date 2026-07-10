Di María a Campaz: “Cabeza arriba, diste todo por tu país”

Ángel Di María mostró su respaldo a Jáminton Campaz luego que el colombiano recibiera amenazas tras enviar un balón desviado frente a Suiza, partido que terminó con la eliminación de los hombres de Néstor Lorenzo.
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El argentino y Campaz fueron compañeros en Rosario Central.
"Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El futbol siempre te da revancha. No bajes los brazos", escribió Di María como respuesta a una publicación de Instagram en la que el cafetero expresó su dolor por la eliminación.
Colombia fue eliminado en tanda de penales. Las redes sociales se llenaron de mensajes contra Lorenzo y amenazas contra Campaz, quien decidió no volver a Colombia para resguardar su integridad.
A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Futbol pidió a la Fiscalía que investigue el hecho para "identificar, judicializar y sancionar a los responsables".
*Con información de agencias.