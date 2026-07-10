Di María a Campaz: “Cabeza arriba, diste todo por tu país”

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Ángel Di María mostró su respaldo a Jáminton Campaz luego que el colombiano recibiera amenazas tras enviar un balón desviado frente a Suiza, partido que terminó con la eliminación de los hombres de Néstor Lorenzo.

El argentino y Campaz fueron compañeros en Rosario Central.

Los cafeteros registraron 56 cambios de orientación intentados, con un acierto del 91%. (Foto: Rosario3)

"Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El futbol siempre te da revancha. No bajes los brazos", escribió Di María como respuesta a una publicación de Instagram en la que el cafetero expresó su dolor por la eliminación.

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Colombia fue eliminado en tanda de penales. Las redes sociales se llenaron de mensajes contra Lorenzo y amenazas contra Campaz, quien decidió no volver a Colombia para resguardar su integridad.

En la Copa Mundial 2026, Jáminton Campaz promedió una velocidad de 4.05 kilómetros por hora y recorrió 10645.86 metros. (Foto: El Gráfico)

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Futbol pidió a la Fiscalía que investigue el hecho para "identificar, judicializar y sancionar a los responsables".

*Con información de agencias.