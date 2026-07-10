Yakin: “Hay que demostrar en la cancha de lo que eres capaz”

Suiza se medirá este sábado (a las 7:00 p. m.) a la campeona Argentina en los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. El seleccionador Murat Yakin afirmó que es dentro de la cancha donde se demuestra "de lo que eres capaz".
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El entrenador afirmó que no teme por el arbitraje y se desvinculó de los rumores que afirman que los sudamericanos están siendo favorecidos.
"Los partidos están siendo muy justos, ahora se puede controlar todo con el VAR...No creo que pase nada, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, no solo hablar, y demostrarlo en la cancha. Hay que demostrar en la cancha de lo que eres capaz", dijo durante la conferencia de prensa en Kansas.
Yakin se mostró ilusionado por jugar en el campo de los Kaisers Chiefs de la NFL y reconoció que lo logrado por Cabo Verde y Egipto, les inspira de cara al partido contra los hombres de Lionel Scaloni, que han avanzado las últimas rondas con bastante dificultad.
"No sé cuál será el estado físico de Argentina. Es un equipo con un estilo de juego definido, defiende muy bien y presiona. Trataremos de superar esa presión y de crear oportunidades", agregó.
*Con información de agencias.