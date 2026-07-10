Yakin: “Hay que demostrar en la cancha de lo que eres capaz”

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Suiza se medirá este sábado (a las 7:00 p. m.) a la campeona Argentina en los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. El seleccionador Murat Yakin afirmó que es dentro de la cancha donde se demuestra "de lo que eres capaz".

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El entrenador afirmó que no teme por el arbitraje y se desvinculó de los rumores que afirman que los sudamericanos están siendo favorecidos.

Suiza acumula 26 tiros de esquina y promedia el 51% de posesión de balón. (Foto: AFP)

"Los partidos están siendo muy justos, ahora se puede controlar todo con el VAR...No creo que pase nada, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, no solo hablar, y demostrarlo en la cancha. Hay que demostrar en la cancha de lo que eres capaz", dijo durante la conferencia de prensa en Kansas.

Suiza contabiliza 2,755 pases con una precisión del 87%. Así mismo, acumula 90 centros, con el 26% de precisión. (Foto: AFP)

Yakin se mostró ilusionado por jugar en el campo de los Kaisers Chiefs de la NFL y reconoció que lo logrado por Cabo Verde y Egipto, les inspira de cara al partido contra los hombres de Lionel Scaloni, que han avanzado las últimas rondas con bastante dificultad.

Los Cruces Rojas suman 27 cambios de orientación intentados, con un acierto del 90%. (Foto: AFP)

"No sé cuál será el estado físico de Argentina. Es un equipo con un estilo de juego definido, defiende muy bien y presiona. Trataremos de superar esa presión y de crear oportunidades", agregó.

*Con información de agencias.