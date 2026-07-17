El día que España intentó convencer a Messi de jugar con La Roja y no con Argentina

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Mientras el mundo se prepara para la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, pocos recuerdan que la historia de cuando la Federación Española de Futbol lanzó una ofensiva para intentar que Lionel Messi jugara para la Roja y no para la Albiceleste.

El desembarco de Lionel Messi en Barcelona durante el año 2000 no pasó desapercibido. Su talento natural fue tan evidente que, rápidamente, la Federación Española de Futbol puso en marcha una estrategia para intentar nacionalizarlo. El objetivo era claro: lograr que la joven promesa rosarina abandonara la idea de representar a Argentina y vistiera la camiseta de la selección española.

Messi debutó en el Infantil B del Barcelona en el año 2021. (Foto: Diario AS)

La presión para convencerlo fue constante. Ginés Meléndez, figura clave en las divisiones inferiores españolas, lideró los intentos de acercamiento.

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En el vestuario de La Masía, el entorno era similar: sus compañeros, entre ellos Gerard Piqué y Cesc Fábregas, le insistieron para que se sumara a los colores de España, argumentando que su futuro profesional estaba ligado al país donde ya vivía y se formaba como futbolista.

El intento español, irónicamente, fue el detonante que despertó a la Asociación del Futbol Argentino (AFA). El propio Meléndez, al elogiar las capacidades de Messi frente a Hugo Tocali, entonces seleccionador juvenil argentino, puso en alerta a la AFA sobre el riesgo de perder al jugador.

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La respuesta argentina fue inmediata: organizaron una serie de partidos y convocatorias urgentes para que Messi debutara oficialmente con la Albiceleste, blindando así su futuro internacional.

A pesar de las oportunidades y el apoyo que España le brindó en su desarrollo, la postura de Messi fue inamovible. Para el jugador, representar a su país natal no era un tema de conveniencia, sino de sentimiento.

“ España no tiene que confiarse. Argentina no se arruga y Messi sigue teniendo esa picardía ” Vicente del Bosque, exentrenador español

Figuras como Vicente del Bosque admitieron años después que el futbol español perdió la oportunidad de contar con un jugador capaz de cambiar la historia. Sin embargo, la lealtad de Messi a sus raíces evitó que aquel sueño español se hiciera realidad, dejando solo la anécdota de un intento que, de haber prosperado, habría transformado el futbol mundial.