Informe revela que Jimmy Morales usó autos J8 para intimidar a EE.UU.

Un informe de EE.UU. señala al expresidente Jimmy Morales de dar mal uso a los Jeeps J8 donados por ese país a Guatemala.

Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de Estados Unidos (EE.UU.) señaló a Jimmy Morales de "intimidación" y refiere, además, que durante la administración de Alejandro Giammattei, también se usaron estos vehículos para "reprimir" una manifestación en Izabal.

De acuerdo con el documento, el 31 de agosto de 2018 "el gobierno de Guatemala usó siete Jeeps proporcionados por el Departamento de Defensa para intimidar a organizaciones e instituciones estadounidenses e internacionales". Además, recuerdan que ese mismo día "el expresidente Jimmy Morales anunció su intención de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas".

Y en efecto, durante el anuncio de Morales sobre la no renovación del mandato de la CICIG, varios de los vehículos J8 donados por EE.UU. fueron colocados frente a la Embajada de EE.UU. en Guatemala y en otros organismos internacionales, incluso frente a la sede de la misma Comisión de la ONU.

"El gobierno de EE. UU. vio esto como un acto de intimidación, según funcionarios del Departamento de Defensa", señaló GAO en su informe.

"Como organismo internacional independiente, la CICIG tenía como objetivo investigar los grupos de seguridad ilegales y las organizaciones clandestinas de seguridad en Guatemala, así como los grupos criminales que se creía que se habían infiltrado en las instituciones estatales. La CICIG, según múltiples informes, estaba investigando presuntas violaciones al financiamiento de campañas que involucraban al presidente (Jimmy) Morales", refiere el estudio.

El GAO también registró la denuncia de los Jeeps J8 que fueron enviados a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), hecho que se tomó como un acto de "intimidación" debido a que los estudiantes preparaban una manifestación contra Morales.

Contra manifestantes

Pero el incidente durante el mandato de Jimmy Morales no ha sido el único, también ocurrió otro el 24 de octubre de 2021, durante la administración de Alejandro Giammattei.

Según el informe de GAO, ese día "el Gobierno de Guatemala supuestamente usó jeeps provistos por el Departamento de Defensa para intimidar a los manifestantes" que se oponían a la continuidad de trabajos de una empresa minera en El Estor, Izabal.

El informe refiere que funcionarios estadounidenses presentaron "varias fotografías de un convoy militar, que incluía los Jeeps J8 proporcionados por el EE.UU. al gobierno de Guatemala".

"Funcionarios del Departamento de Defensa de EE.UU. todavía están preocupados por la conducta señalada, a pesar de las garantías del gobierno de Guatemala de que los jeeps proporcionados no fueron enviados a la protesta", refiere el documento.

Donación detenida

Entre 2013 y 2018, Estados Unidos entregó 220 Jeeps a Guatemala para apoyar en el trabajo interinstitucional relacionado con la lucha antinarcótica que consiste en prevenir, combatir, desmantelar y erradicar actividades delictivas y según su objetivo, se prevé que se utilicen en reforzar la seguridad de las zonas fronterizas para impedir el tráfico de narcóticos y otros ilícitos.

Sin embargo, tras los incidentes denunciados, EE.UU. frenó la transferencia de otros 38 Jeeps valorados en 3 millones de dólares (unos Q23.4 millones) que entregaría a Guatemala, decidió no proporcionar equipo ni capacitación y exigieron una respuesta a Guatemala sobre el uso indebido de los vehículos, pero Guatemala sólo se negó haber enviado los Jeeps a patrullar por motivos relacionados con la CICIG y argumentaron que se hizo para "proteger a diferentes entidades se justicia y de seguridad".

Según el informe, se han registrado al menos tres incidentes relacionados con "el uso indebido de los Jeeps donados por EE.UU. al Estado de Guatemala".

La congresista estadounidense Norma Torres manifestó su rechazo por el "mal uso de los Jeeps militares proporcionados por EE.UU. a Guatemala" y aseguró que es una noticia "imperdonable" porque se utilizó para "intimidar a los funcionarios de la embajada estadounidense" y adelantó que "exigirá respuestas".