El día que juez Moto no autorizó la captura de José Luis Benito

El pasado 10 de julio, el juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, no autorizó una orden de detención en contra de José Luis Benito por anomalías en la construcción del Libramiento de Chimaltenango.

El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, se encuentra prófugo de la justicia que lo requiere por lavado de dinero. Sin embargo, esta no es la primera vez que se le vincula en un caso de presunta corrupción.

En aquella ocasión, el juez autorizó 29 órdenes de detención de 34 que solicitó la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP). Entre las detenciones que descartó y solo ordenó una citación fue la del exministro Benito, quien se presume cometió fraude.

El juez, según la Fiscalía, no encontró indicios racionales para girar esa orden de captura, pese a que Benito era la máxima autoridad del Ministerio de Comunicaciones y por lo tanto, autorizó varios documentos.

Los fiscales sostienen que las deficiencias en la construcción de la obra dan indicios de que existió sustracción de fondos e incluso, lavado de dinero.

Justamente este 20 de octubre se conoció que las autoridades de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) realizaron 4 allanamientos para dar con Benito, sin embargo no fue ubicado.

Este caso se relaciona con las maletas que contenían 122 millones de quetzales, ubicados en una residencia en la Antigua Guatemala y la cual arrendaba Benito con opción a compra.

Benito se encontraba activo en redes sociales y en septiembre fue la última vez que se le observó tuitiando sobre fallas en otras obras construidas en el país. En Twitter defendía la construcción del Libramiento.