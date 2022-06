El día que Piqué aseguró que sus hijos vivían en "presión excesiva"

En el 2021 Gerard Piqué habló sobre la relación de él y Shakira como padres y reconoció que sus hijos la pasaban mal al sufrir presión excesiva. Un año más tarde, ambos anunciaron su separación.

La cantante colombiana Shakira y el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué anunciaron este sábado su separación y en redes sociales internautas recordaron la relación de padres que mantenían ambos.

Gerard Piqué habló en ese entonces en el programa Nexes, en donde dijo abiertamente que es complicado criar a dos niños siendo ellos, como padres, personajes muy famosos, de gran proyección pública.

“Hay que saber equilibrar como padres”. “Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca y en cambio, con la Shaki a veces les dejamos ganar”, reconoce. “Porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”, aseguró entonces el futbolista.

“Es lo que es”, asume, “han nacido con eso”. Por ello reconoce que en ocasiones les conceden pequeños privilegios: “Creo que es importante que, a veces, tengan victorias personales aunque sea en casa. Jugando al fútbol con Milan o Sasha los dejas ganar, porque si ya les costará tanto o si ya tendrán ese presión para ganar fuera de casa, hosti, que sientan que tienen estas victorias personales dentro”.

La pareja se conoció durante el Mundial de Fútbol de 2010 que se celebró en Sudáfrica y pocos meses después ella daba por finalizado su noviazgo de once años con el argentino Antonio de la Rúa, hijo del que fue presidente de Argentina, Fernando de la Rúa.

La ruptura fue al principio mediática y la cantante no tardó mucho en instalarse en Barcelona al lado del futbolista. Luego de 12 años de relación ambos decidieron ponerle fin al romance en medio de un escándalo de infidelidad.