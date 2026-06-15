“Lo del vuelo no nos genera ninguna complicación”, dice Bielsa

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Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, compareció ante la prensa luego del turbulento vuelo de México a Estados Unidos, en donde debutará contra Arabia, un juego que promete llevar a las aficiones al límite.

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Comenzó la conferencia hablando sobre lo ocurrido con el vuelo de Cancún a Miami, al que le restó importancia. Aseguró que lo sucedido no ocasiona ninguna complicación para el equipo.

"Haber preparado el Mundial en Montevideo está vinculado con la cantidad de compromisos que tuvieron los jugadores...nos parecía buena idea las 2 semanas en Montevideo y la última en Playa del Carmen. (En Uruguay) tuvieron obligaciones y la vida familiar que yo pensé que era importante", enfatizó el estratega.

Uno de los sellos más icónicos de Bielsa durante los partidos es que usa las hieleras portátiles como banquillo. (Foto: AFP)

Para definir a su cuadro titular, esperará hasta el último minuto para poder observar a los futbolistas que han presentado molestias físicas. Las principales dudas son Araújo y De Arrascaeta quienes han trabajado enfocados en su recuperación. "Si un jugador se desgarra entrenando, algo que está mal... no hubo ninguna decisión que no fuera consensuada con el propio jugador y su gente de confianza", aclaró.

Sobre su sistema táctico, Bielsa insistió en que la identidad del equipo responde a "dos centrales, dos laterales, un volante de contención, un volante ofensivo, uno intermedio, dos extremos y un nueve".

Explicó que el juego de la Garra Charrúa no tiene secretos. "Tratamos de elaborar la salida, la posesión. Tratamos de atacar con mucha gente, más en el campo rival, recuperar rápido la pelota y tener una buena relación entre la posesión y el peligro que creamos".

Dirigidos por Bielsa, que confirmó que dejará el seleccionado al terminar el Mundial 2026, los charrúas persiguen el sueño de añadir la quinta estrella a su camiseta. (Foto: AFP)

Al ser consultado por los adversarios, dijo que Arabia "tiene individualidades de peso... no creo que encontremos rivales fáciles". La ilusión de Bielsa y sus dirigidos es ubicarse en los primeros lugares de su grupo.

Concluyó que estar en un Mundial "siempre es un placer" y una experiencia sin comparación. "El futbol del 2002 era uno, en Sudáfrica otra y esta otra", por lo que la expectativa es centrarse en la actualidad de los rivales en turno y estudiar las posibilidades para asegurar los puntos.