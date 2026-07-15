"Jugamos con el cuchillo entre los dientes", dijo Emiliano Martínez

-

La clasificación de Argentina a la final del Mundial desató la emoción entre sus protagonistas, quienes destacaron el carácter del equipo tras remontar y vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta.

"Jugamos con el cuchillo entre los dientes", resumió el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, una de las figuras del encuentro. El guardameta también elogió el nivel mostrado por la Albiceleste ante un rival de jerarquía.

"Nos enfrentamos a una selección que tiene dos o tres equipos y la verdad es que los dominamos. Sabíamos que era un partido especial para la gente, pero para nosotros era una semifinal", afirmó.

#FIFAWorldCup Emiliano Martínez: "Volver a estar en una final del mundo es meritorio para todo el país". pic.twitter.com/CzgZJsjFC8 — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

El defensor Lisandro Martínez también resaltó la importancia del triunfo. "Lo que hicimos hoy fue historia", dijo, antes de destacar la conexión entre el plantel y la afición argentina: "Lo que ellos viven, nosotros también lo vivimos", mencionó.

Por su parte, Leandro Paredes recordó el significado especial que tiene Inglaterra para los argentinos por razones históricas y aseguró que el triunfo tiene un valor extra.

#FIFAWorldCup



Soñar despiertos... pic.twitter.com/Rv4ZJiguZd — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

"Somos conscientes de lo que significa Inglaterra para la historia de nuestro país. Haber ganado este partido nosotros es muy gratificante", comentó.

El mediocampista también celebró que finalmente se dará el esperado duelo contra España, un enfrentamiento que inicialmente estaba previsto como la Finalissima entre los campeones de América y Europa.

"Cuando existía la posibilidad de jugar esa Finalissima pensábamos que podía ser una final del mundo, y se dio", culminó.

*Con información de AFP