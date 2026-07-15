Thomas Tuchel defiende su planteamiento tras la eliminación: "No me arrepiento"

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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, asumió la responsabilidad por la derrota 2-1 frente a Argentina en las semifinales del Mundial, aunque defendió las decisiones tácticas que dieron paso a la remontada de la Albiceleste.

"No me arrepiento", afirmó el técnico alemán en la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en el estadio de Atlanta.

Inglaterra tomó ventaja con un gol de Anthony Gordon al minuto 55, pero terminó cediendo el control del partido y recibió los tantos de Enzo Fernández (85) y Lautaro Martínez (90+2).

"Estuvimos muy cerca, pero no pudimos mantener el nivel después de marcar", reconoció Tuchel. El entrenador explicó que su intención nunca fue renunciar al ataque, aunque consideró que realizar cambios ofensivos no era la mejor alternativa en ese momento.

Tuchel junto al técnico de Argentina, Lionel Scaloni, antes del partido. (Foto: AFP)

"Queríamos ir por el segundo gol, pero no tenía la sensación de que los cambios ofensivos fueran a ayudar. No cambiamos nada después del gol, simplemente el partido cambió por completo. Cada vez fuimos más pasivos, no podíamos recuperar ni conservar el balón", analizó.

Ante el dominio argentino, el exentrenador del PSG optó por reforzar la defensa con una línea de cinco para contener los constantes ataques. "Buscamos cerrar los espacios por dentro y ser fuertes en el juego aéreo porque estábamos concediendo demasiados centros y ocasiones", explicó.

Bellingham recibiendo instrucciones por parte de Tuchel durante el compromiso. (Foto: AFP)

El seleccionador también respondió a las críticas por su planteamiento. "Entiendo que haya debate y que, después del partido, haya millones de entrenadores que crean saber qué había que hacer", comentó con ironía.

Pese a la eliminación, Tuchel respaldó el desempeño de sus jugadores y volvió a asumir toda la responsabilidad por el resultado.

"La responsabilidad siempre es del entrenador. Creo que jugamos uno de nuestros mejores partidos, quizá el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo a la altura, pero no pudimos terminar el trabajo. No me arrepiento de nada", puntualizó.

*Con información de AFP