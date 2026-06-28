Capitán de Cabo Verde es investigado por presunto abuso a traductora

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El futbolista Ryan Mendes, enfrenta fuertes acusaciones por violación en medio del desarrollo de la Copa del Mundo, 2026.

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El gobierno de Nueva Zelanda ha iniciado una investigación contra el jugador, quien presuntamente agredió y abuso sexualmente a una mujer, quien se dedica a ser traductora lingüística.

Según la denuncia presentada hacia Mendes, el hecho ocurrió en marzo luego de la victoria de Cabo Verde contra Chile.

Durante el encuentro, se contrató a la mujer de origen brasileña y con residencia en Nueva Zelanda, como traductora para poder apoyar la interpretación entre el equipo africano.

Su testimonio indica que fue invitada posterior al evento a un sala privada, en que supuso apoyaría en mediar las conversaciones. Sin embargo, al llegar observó que era una "fiesta" por lo que decidió retirarse.

Pero, señala que el futbolista la abordó con fuerza y con golpes e incluso mordidas logrando someterla a la fuerza para posteriormente abusar de ella.

La profesional luego de la agresión acudió a presentar la denuncia ante las autoridades; las cuales obtuvieron pruebas del acto. Además, divulgó el abuso ante la Federación Caboverdiana y la FIFA.

Hasta el momento el futbolista no se ha pronunciado ante estas acusaciones que enfrenta cuando actualmente Cabo Verde participa en la Copa del Mundo y avanza por los 16avos. contra Argentina el próximo 3 de julio.

Con información de Tigo Sports.