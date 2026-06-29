Didier Deschamps asegura que "no hay exceso de confianza" antes de enfrentar a Suecia

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El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, aseguró que sus jugadores afrontarán sin "exceso de confianza" el duelo de dieciseisavos de final ante Suecia este martes en East Rutherford pese a completar una fase de grupos perfecta.

Los Bleus avanzaron como líderes del grupo I con pleno de victorias y diez goles anotados, la mejor cifra de la primera ronda junto a Alemania y Países Bajos.

Sin embargo, el estratega advirtió que "volvemos a poner el contador en cero", porque Suecia "no tendrá nada que perder y puede causarnos problemas".

[#Francia] Didier Deschamps, entrenador de los Blues



️ "Fue un momento difícil, pero estoy bien. El viernes por la noche regresé a Estados Unidos. Todo está yendo bien, en el tercer partido salió todo bien".



▶️ Tras conocer la muerte de su madre el pasado martes, Deschamps… pic.twitter.com/qaqRAsvNsZ — Gambeta (@GambetaLP) June 29, 2026

"No hay que pensar que vamos a salir al campo y que vamos a ganar los partidos. Habrá que ser lúcidos, serios y muy concentrados", afirmó Deschamps, quien tampoco contempla modificar el esquema ofensivo liderado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

El entrenador también habló de su regreso a la concentración tras viajar a Francia para asistir al funeral de su madre. "Estoy bien, estoy aquí. Va bien tener la cabeza ocupada", mencionó.

Deschamps en el más reciente entreno de los galos antes de medirse contra los escandinavos. (Foto: AFP)

Apoyan al míster

Por su parte, el mediocampista Adrien Rabiot reveló que el grupo quedó impactado por la situación personal del técnico y le brindó todo su apoyo. "Estamos contentos de tenerlo de vuelta. Vamos a intentar devolverle un poco de alegría", dijo.

Para el partido ante Suecia, Francia no contará con Marcus Thuram por lesión, mientras que N'Golo Kanté es duda por molestias musculares.