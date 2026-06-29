“No hay un escenario ideal, simplemente hay que ganar”, dice Faé

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El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Faé elogió a Noruega y a Erling Haaland, su próximo rival, pero advirtió que su equipo intentará hacer las cosas bien para sorprender a los Vikingos.

"Noruega es muy buen equipo. Juega muy bien a nivel colectivo, pero sobre todo es muy eficaz, no necesita muchas ocasiones para marcar", indicó en conferencia de prensa.

Previo a los 16avos de final, Costa de Marfil suma 1,564 pases con una precisión de 88 %. (Foto: AFP)

Faé no le dio importancia a la decisión de Stale Solbakken de dar descanso a sus figuras en la última jornada de la fase de grupos, afirmando que en el futbol no hay certezas.

"No hay un escenario ideal, simplemente hay que ganar. En el futbol no hay certezas, uno puede tener al equipo jugando todos los partidos y perder, o al revés. Mañana veremos si fue una decisión acertada. Espero que se haya equivocado", dijo.

Sobre Haaland, dijo que es "un jugador de talla mundial, con muchísima energía y cuando lo ves jugar sabes que siente orgullo de jugar por su país...Noruega tiene suerte de tener un jugador como él".

Guela Doue suma 42 rupturas de línea completadas, la mejor cifra de Costa de Marfil en el vigente torneo mundial. (Foto: AFP)

A su vez, expresó el orgullo que siente por sus dirigidos y el balompié africano. "Nueve de diez ilustra el progreso del futbol africano. Espero que lleguen lo más lejos que se pueda y que nosotros seamos los que más lejos lleguemos".

Según Faé, el futbolista Yan Diomandé ha sido una de las revelaciones del Mundial 2026. Destacó su entrega y talento. "Siempre está con una sonrisa en la boca. Sus virtudes son bien conocidas. Es un jugador muy ofensivo, pero no duda en hacer el trabajo defensivo. Aporta muchísimo dentro y fuera de la cancha", concluyó.

Yan Diomandé es el jugador que ha producido más centros para Costa de Marfil en United 2026, con 12. (Foto: AFP)

Junto a Faé estaba justamente Diomandé, quien aseguró que no les presta atención a los rumores sobre su traspaso porque prioriza "vestir la camiseta" de su país.

"Mi sueño es llevar la camiseta de este país y estoy centrado en esto. No tengo redes, así que no veo nada, de la negociación se encarga mi agente, yo quiero disfrutar de estar en un mundial", añadió.

Fue claro al decir que él y sus compañeros marfileños tienen "una mentalidad muy buena" para encarar el juego ante Noruega y que el buen rendimiento mostrado en la primera etapa del torneo les ha "dado confianza".

Los marfileños suman 1,374 pases completados de los 1,564 registrados. (Foto: AFP)

Respecto a los rivales, se limitó a decir que son "conscientes de la calidad de los jugadores noruegos y enfrentarnos a Noruega ya es fuente de motivación, porque nosotros también tenemos calidad. Es un honor enfrentarse a Haaland", selló.