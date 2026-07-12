El dilema de Inglaterra: el genio de Bellingham y la tensión con Tuchel

-

El brillante doblete de Jude Bellingham frente a Noruega selló el boleto de Inglaterra hacia las semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026, aunque la clasificación llegó acompañada de un fuerte cruce de declaraciones con el seleccionador Thomas Tuchel.

OTRAS NOTICIAS: La agenda de Argentina rumbo a la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra

Bajo el sofocante calor y la humedad extrema de Miami, los Tres Leones sufrieron más de la cuenta sobre el terreno de juego, lo que llevó al técnico alemán a declarar públicamente que su escuadra había tenido bastante "suerte" para evitar una dolorosa eliminación prematura.

Esta postura crítica no cayó nada bien en el mediocampista del Real Madrid, quien venía de cargar con el peso ofensivo del equipo tal como lo hizo en octavos de final contra México.

“ Creo que hemos tratado de crear un ambiente positivo y deberíamos mantenerlo ” Jude Bellingham, mediocampista inglés

Tras soportar 120 minutos de desgaste físico absoluto en el sur de Florida, Bellingham no dudó en responderle al estratega con ironía, señalando ante los medios que quizás el timonel alemán no comprende realmente lo que significa disputar un partido bajo semejantes condiciones límite, aludiendo a su etapa como futbolista.

El trasfondo de esta relación ha estado marcado por fricciones desde antes del inicio del torneo mundialista, recordando episodios donde el propio Tuchel cuestionó ciertos comportamientos del joven volante en el campo.

No obstante, en el plano táctico, el entrenador ha sabido construir un ecosistema a la medida de su máxima figura y de Harry Kane. De los trece tantos que acumula el combinado inglés en la competencia, doce llevan la firma de esta dupla letal que sigue sosteniendo las esperanzas de todo un país.

¿Cuándo y a qué hora juegan Inglaterra vs. Argentina en semifinales del Mundial 2026?

Mientras se aproxima el decisivo duelo de semifinales contra Argentina, la selección inglesa navega en un delicado equilibrio entre la genialidad desbordante de su estrella y la insaciable exigencia analítica de un entrenador que insiste en corregir el funcionamiento colectivo. La tensión interna refleja la enorme presión que carga el equipo en su ruta hacia la gloria.

La selección inglesa dedicó este domingo a descansar y recuperarse después de sellar su pase a semifinales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por England football team (@england)

*Con información de AFP