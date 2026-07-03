"Dios salve a Kane": Harry, salvador de Inglaterra en United

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Harry Kane es el talismán de Inglaterra, su goleador histórico y, a menudo, su salvador. ¿Es también su única esperanza en el Mundial de 2026?

El capitán de 32 años volvió a aparecer en el momento decisivo contra la República Democrática del Congo (2-1) en Atlanta. Anotó dos goles en once minutos para rescatar a los hombres de Thomas Tuchel de un inicio espantoso.

Harry Kane es el máximo goleador de Inglaterra en la actual Copa Mundial, con 5 goles en 394 minutos. (Foto: AFP)

La estrella del Bayern Múnich marcó de cabeza el magnífico empate a pase de Anthony Gordon en el 75' y fusiló el gol de la victoria a cuatro minutos del final.

Kane suma ahora cinco dianas en el Mundial 2026, uno menos que los artilleros Lionel Messi y Kylian Mbappé y los mismos que Erling Haaland en una carrera fascinante por la Bota de Oro.

Su decimotercer gol en los dieciseisavos de final le permitió superar la docena de Pelé en las Copas del Mundo, subir al sexto puesto en la lista histórica, igualar al delantero francés Just Fontaine y quedarse a seis de Messi.

La selección de Inglaterra registra hasta el momento 22 cambios de orientación intentados, con un 73 % de acierto. (Foto: AFP)

Un aliviado Tuchel describió a Kane como uno de los "tiburones" en Norteamérica, junto a los otros delanteros de primera fila.

"Si huelen sangre, vienen y marcan. Es una locura", dijo el alemán. "Tan, tan bueno. Es nuestro capitán, nuestro líder, y decide partidos de futbol con definiciones increíbles".

Kane, tal vez el mejor rematador del planeta, lleva la asombrosa cifra de 72 goles en 62 partidos entre club y selección esta temporada.

El centrocampista Declan Rice dijo a la BBC que su capitán estaba firmando "números ridículos". "Es un líder de verdad, un capitán, entrena todos los días y se lleva bien con todos en el grupo", afirmó.

"Cuando tienes a alguien que puede ganar un partido para ti de esa manera... Ese segundo gol, la manera en que le pega de rosca al segundo palo y la clava en la escuadra, fue una locura de ver. Qué jugador. Somos muy afortunados de tenerlo", agregó.

ENG 2-1 COD (FT) - Partidos de fase de eliminación directa que Inglaterra ha ganado tras REMONTAR en TODA la historia de la Copa del Mundo:



1966 - vs Alemania (FINAL): 4-2 pr.

1990 - vs Camerún (cuartos): 3-2 pr.

2026 - vs R.D. Congo (octavos): 2-1 ← HOY — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 1, 2026

El propio Kane dijo que era el "momento de ser héroe", mientras Inglaterra se prepara ahora para su partido de octavos de final contra México el domingo en el Estadio Azteca.

Pero la pregunta para Tuchel es: ¿quién más puede ponerse la capa y acudir al rescate de Inglaterra cuando lo necesite?

Kane y el centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham son los hombres de referencia del equipo, al haber anotado siete de los ocho goles de Inglaterra hasta ahora en el Mundial.

El 9 de los Tres Leones acumula 87 desmarques para recibir el balón, 24 a la espalda de la defensa y 46 entre líneas. (Foto: AFP)

Los Tres Leones no son el único conjunto que depende de jugadores especiales para producir momentos de inspiración: Messi marcó seis de los ocho tantos de Argentina en la fase de grupos.

Pero Tuchel debe pasar noches en vela por el estado físico de su capitán, sin un sustituto natural como delantero centro.

Tras una alentadora victoria 4-2 contra Croacia en su debut y pese a los goles de Kane, Inglaterra ha tenido dificultades para responder a su candidatura de uno de los favoritos para conquistar su primer Mundial desde 1966.

Kane registra 6 intentos de ruptura de líneas con un acierto del 67 %. (Foto: AFP)

Frente a un RD del Congo que pasó la primera fase varios escalones por debajo suyo, los ingleses se mostraron frágiles en defensa y planos en ataque, con Marcus Rashford y Noni Madueke incapaces de hacer daño por las bandas.

El revulsivo Gordon dio las asistencias en los dos goles de Kane, pero Inglaterra parece carecer de factor diferencial desde el banquillo.

Tuchel y sus hombres regresarán a su campo base en Kansas City para preparar un choque intimidante contra los coanfitriones mexicanos.

El DT dijo que quería centrarse en la victoria contra los africanos antes de dirigir su atención al Tri, con el desafío añadido de jugar en la altura.

"Acabo de salir de este partido y estoy tratando de disfrutarlo, pero quizá sea uno de los enfrentamientos más bonitos, de los más emocionantes que puedes tener", afirmó.

Kane ha recibido 5 faltas y ha cometido 6. (Foto: AFP)

Para el exdelantero inglés Chris Sutton el triunfo ante los congoleños fue "muy importante", pero lanzó una interrogante al cielo.

"Es futbol de eliminación directa. Se trata de cruzar la línea de meta... la pregunta que hay que plantear esta noche: ¿dónde estaría Inglaterra sin Harry Kane?".