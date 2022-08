Álvaro Arzú cuestiona al PDH por indemnización y recibe críticas por su familia

Durante la citación al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, los diputados le preguntaron si cobraría indemnización al dejar el cargo.

El diputado Alvaro Arzú Escobar cuestionó al PDH sobre su indemnización durante una citación en el Congreso. Además, publicó en sus redes sociales en donde cuestiona la moralidad de cobrar el dinero y cómo quedarían las finanzas de la Institución.

"Mi opinión personal es que las personas que son electas para un cargo que tiene un tiempo determinado en funciones, no deben y no pueden cobrar una indemnización por los servicios prestados, porque no es un empleado del Estado, no firma un contrato, sino que es electo para un período determinado", dijo Arzú en el video publicado.

¿Imaginan tener que pagar indemnización a alcaldes, concejales, diputados, Presidente y Vice del país al dejar el cargo?



Ningún funcionario o dignatario debe cobrar indemnización, no fue despedido y se postuló sabiendo la duración. Incluido el PDH



El cuestionamiento de Arzú no causó gracia para usuarios de las redes sociales, quienes le reclamaron al diputado por la "doble moral" de acusar al PDH pero que él siendo electo si ha sido beneficiado con Bono 14 y Aguinaldo, pese a no tener un contrato laboral.

También criticaron el hecho que su mamá, Patricia de Arzú, tuvo contrato en la Municipalidad de Guatemala en donde cobraba un salario.

Acá algunas de las respuestas que recibió el diputado:

Por su parte, el procurador Rodas dijo que es un tema que está analizando, asegurando que no ha tomado una decisión. Lo que sí le dijo a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos es que "dejen de sufrir" porque no ha despilfarrado el dinero de la PDH.