Discusión entre técnicos de Qatar y Canadá deriva en pelea

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Al concluir el partido donde ocurrió la victoria de Canadá ante Qatar, inició una acalorada batalla entre jugadores y cuerpo técnico de ambas selecciones.

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Los encargados tuvieron un encontronazo que inició cuando el español Julen Lopetegui, técnico de los qataríes, alegó a sus contrarios por "una conducta poco ética", de inmediato Jesse Marsch reaccionó retirándose luego de hacer un gesto a quien le alegaba.

Esto provocó que iniciaran los roces entre los jugadores, aunque no se notó el desaire debido a la celebración de Canadá del lado de los fanáticos.

Canadá derrotó 6-0 a su contrario a los 33 minutos del primer tiempo. Lo que alagaba Julen fue la expulsión de Homam Al-Amin, por una falta que no existió cuando el juego estaba en el 2-0.

Debido a 2 expulsiones el equipo quedó con 9 integrantes y en el 5-0 el árbitro decidió agregar 9 minutos más de tiempo.

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Brawl between Canada and Qatar after the full time whistle pic.twitter.com/HpZJ37Gvho — Troll Football Media (@TrollFootball2) June 19, 2026