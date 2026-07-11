Disfrutamos nuevamente de la conferencia de Lionel Scaloni, técnico de Argentina

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Será su forma de ser de tipo tranquilo, quizá porque ya saboreó las mieles de ser campeón del mundo, no sabemos, pero el técnico argentino Lionel Scaloni transmite paz cada vez que habla.

No es tan rebuscado para responder, tampoco exagera charlando de táctica o formas de juego; más bien se expresa desde las emociones y el corazón. Y eso contagia.

Este viernes tenía enfrente a un buen grupo de comunicadores, unos 150, que le preguntaron de todo. Intentaron sacar polémica por las declaraciones de Yamal (que dijo que España y Francia eran la final adelantada), también sobre los árbitros y el VAR, pero él siguió en lo suyo. Le dio la razón a Yamal y de los árbitros no entró en mucho detalle.

Argentina siempre convoca y llena las salas de prensa, este viernes en Kansas, no fue la excepción. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

Siempre le preguntan por Messi y dejó estas frases: "Va a ser el mejor hasta que él tenga ganas, pero llegará el momento en que eso se va a terminar, quizá cuando tenga 50 años. Y qué le voy a decir, que haga lo que quiera en la cancha; si quiere patear un penal o tirarse a la derecha, que lo haga".

Sobre los asados (churrascos) que se han hecho virales en las concentraciones argentinas, después de cada partido, reflexionó: "Creo que esas convivencias son las más importantes; pasarán los años y todos nos recordaremos de esos momentos, de las bromas, de las risas, de las charlas y no tanto si jugamos bien o jugamos mal".

Un gusto escuchar al DT campeón del mundo, y como él mismo dijo, no importan los resultados; estos bonitos momentos también quedan para siempre en las coberturas.