Kane vs. Haaland: "Somos jugadores completamente diferentes"

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El delantero inglés Harry Kane rechazó este viernes las comparaciones con el ariete de Noruega Erling Haaland, al que describió como una "bestia", en la víspera del duelo que protagonizarán en Miami por los cuartos de final del Mundial.

"Creo que somos jugadores completamente diferentes", declaró el capitán de Inglaterra en conferencia de prensa.

Harry Kane registra 192 sprints y 600 arrancadas a gran velocidad. (Foto: AFP)

"Físicamente es una máquina, una bestia. Su definición está al más alto nivel y, obviamente, su récord de goles habla por sí mismo", añadió sobre la mayor amenaza rival.

"Me veo como un jugador diferente, aunque marquemos los mismos goles. A mí me gusta tocar un poco más el balón, involucrarme un poco más en el juego", explicó el capitán inglés.

Junto a él, el seleccionador Thomas Tuchel alabó el momento de su estrella, de la que dijo que "decide todos los partidos" para su equipo.

Inglaterra ha recibido 54 faltas y ha cometido 77. Hasta el momento acumula 7 tarjetas amarillas y 1 roja. (Foto: AFP)

"Es nuestro líder, nuestro capitán (...) Es un privilegio ser su entrenador", declaró el técnico.

Antes del choque contra Noruega, Tuchel recibió una buena noticia con el regreso a los entrenamientos del centrocampista Declan Rice, el lateral derecho Reece James y el defensa central Marc Guéhi, tras superar sus respectivas lesiones.

Una ayuda bienvenida antes de afrontar a Haaland, autor de siete goles en su primer Mundial.

El capitán inglés suma 98 desmarques para recibir el balón, 28 a la espalda de la defensa, 51 entre líneas y 19 por delante de la defensa. (Foto: AFP)

Más allá de la figura del delantero, Kane advirtió sobre la solidez del combinado escandinavo, que venció 2-1 a Brasil en octavos de final.

"Es un equipo realmente peligroso. Tienen jugadores fantásticos y están muy bien dirigidos", afirmó. "Va a ser nuestro trabajo encontrar debilidades en su estructura. En general esperamos un partido difícil", concluyó.

*Con información de AFP.