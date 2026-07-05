Doblete de Haaland y Noruega elimina a Brasil del Mundial 2026

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Adiós al sueño del sexto título mundial: el Brasil de Carlo Ancelotti sucumbió 2-1 este domingo ante el poder de la Noruega de Erling Haaland y fue eliminado en los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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El androide nórdico, con un cabezazo mortal y un zurdazo endemoniado (79' y 90'), firmó la peor participación mundialista de la Canarinha desde Italia 1990, cuando también cayó en la ronda de los 16 mejores.

90 + 8 min: Kampen er slutt. For en kveld! Norge er klare for kvartfinale i VM etter 2-1-seier mot Brasil! Erling Braut Haaland scoret begge målene for Norge. pic.twitter.com/lut4n8igZy — Fotballandslaget (@nff_landslag) July 5, 2026

Los vikingos, que nunca han perdido ante los pentacampeones mundiales, enfrentarán el sábado en Miami al ganador de la serie entre México e Inglaterra, que chocan este domingo en el Estadio Azteca.

Con un doblete, Erling Haaland fue la figura del partido. (Foto: Sofascore)

Repasa las estadísticas del triunfo de Noruega ante Brasil, en el Mundial 2026.