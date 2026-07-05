Federación Francesa pidió a FIFA anular la amarilla a Olise

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La Federación Francesa de Futbol (FFF) solicitó a la FIFA la anulación de la tarjeta amarilla recibida por Michael Olise durante la victoria de la selección francesa ante Paraguay en octavos de final del Mundial 2026 (1-0), informó a la AFP este domingo una fuente próxima.

En el tiempo añadido de un partido bronco por momentos, el estelar volante francés (24 años, 22 partidos internacionales) fue amonestado por el árbitro Ilgiz Tantashev tras un altercado con el paraguayo Matías Galarza, aunque las imágenes demuestran que Olise no golpeó a su rival.

El francés Michael Olise suma 5 remates entre los tres palos y 14 remates en total. (Foto: AFP)

El jugador del Bayern Múnich colocó su dedo delante de sus labios, y tras un forcejeo entre ambos, el centrocampista paraguayo se fue al suelo como si hubiera recibido un golpe del francés, lo que llevó al árbitro a mostrar la amarilla.

Olise acumula 275 pases con una precisión del 88%. (Foto: AFP)

Si Olise recibiese una nueva amonestación en cuartos de final ante Marruecos el jueves en Boston se perdería por suspensión una eventual semifinal.

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Bradley Barcola y Manu Koné, también advertidos ante Paraguay, se exponen a la misma sanción en caso de nueva amarilla ante los Leones del Atlas.