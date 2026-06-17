Harry Kane lidera la victoria de Inglaterra sobre Croacia en su debut mundialista

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Harry Kane guio a Inglaterra en su debut mundialista al marcar un doblete en la victoria 4-2 sobre Croacia en Dallas.

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El capitán inglés abrió el marcador al minuto 9 desde el punto penal. La acción se produjo tras un tiro de esquina en el que Luka Modric impactó a Noni Madueke dentro del área.

Aunque Livakovic detuvo el primer cobro, el VAR determinó que se había adelantado de la línea de gol y ordenó repetir el lanzamiento. En la segunda oportunidad, el ariete del Bayern Múnich no falló.

Inglaterra mantuvo el control durante buena parte de la primera mitad, pero Croacia reaccionó al 36 con un potente remate de Martin Baturina desde fuera del área tras una gran jugada individual de Petar Sucic por el costado derecho.

Three points for the Three Lions #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

Antes del descanso, Kane volvió a aparecer con un certero cabezazo tras un saque de esquina ejecutado por Declan Rice para devolver la ventaja a los ingleses.

Sin embargo, en el tiempo añadido, Musa aprovechó una asistencia de Ivan Perisic para firmar el 2-2, tanto que fue validado tras una revisión arbitral.

La igualdad duró muy poco. Apenas iniciado el complemento, Jude Bellingham protagonizó una escapada por la derecha y definió con potencia para colocar el 3-2. El cuadro ajedrezado intentó reaccionar, pero dejó espacios que Inglaterra aprovechó para sentenciar el encuentro.

La estocada final llegó al minuto 85 en un contragolpe liderado por Bukayo Saka. El extremo del Arsenal atrajo marcas y habilitó a Marcus Rashford, quien recortó dentro del área y definió con precisión para sellar el 4-2 definitivo y asegurar un estreno exitoso para la selección dirigida por Thomas Tuchel.