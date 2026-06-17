Roberto Martínez defiende a Cristiano Ronaldo tras el empate de Portugal

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El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, respaldó la continuidad de Cristiano Ronaldo durante los 90 minutos del empate 1-1 frente al Congo en el debut mundialista.

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Además, el estratega aseguró que las decisiones sobre el astro portugués no se toman en función de su edad, sino de su estado físico y rendimiento.

Tras el encuentro disputado en el estadio de Houston, el técnico español explicó que mantuvo a Cristiano en el campo porque su equipo necesitaba encontrar el gol de la victoria.

"No tratamos a Cristiano por su edad, sino por sus sensaciones, por cómo está. En un partido como este, cuando necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo", afirmó Martínez en conferencia de prensa.

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El delantero portugués, de 41 años, disputó el partido completo, aunque no pudo evitar que su selección dejara escapar puntos en su estreno en United 2026.

Pese al resultado, Martínez restó dramatismo al empate y recordó que varios campeones mundiales comenzaron sus campañas con tropiezos inesperados.

"Un Mundial es un torneo en el que esto puede pasar. En 2022, Argentina pierde con Arabia Saudí en el debut y luego gana el Mundial. En 2010, España pierde contra Suiza y luego gana el Mundial", señaló.

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El entrenador también analizó el desarrollo del encuentro y consideró que Portugal perdió intensidad después de adelantarse en el marcador.

"Comenzamos muy bien, con control, llegadas y marcamos en un momento que normalmente ayuda mucho, pero tuvo un efecto contrario. Intentamos mantener el control, dimos oportunidad al Congo de armar contragolpes y perdimos verticalidad", concluyó.