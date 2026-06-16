Doblete de Kylian Mbappé guía la victoria de Francia sobre Senegal

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Con un doblete de un inspirado Kylian Mbappé, Francia venció 3-1 a Senegal este martes en el debut de ambas selecciones en el Mundial de Norteamérica 2026.

Gracias a sus dos dianas conseguidas a los minutos 66' y 90+6' (la segunda de ellas un golazo desde fuera del área), el astro del Real Madrid llegó a 58 tantos con su país y superó a Olivier Giroud (57) como el máximo artillero histórico de Les Bleus.

Estos son los números que dejó el triunfo de Francia ante Senegal. (Foto: Sofascore)

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Eso no le bastó a "Donatello", quien también se convirtió en el jugador galo con más anotaciones en mundiales (14), superando a Just Fontaine (13). Además, quedó a dos tantos de igualar al alemán Miroslav Klose (16) como máximo artillero de las Copas del Mundo.

Bradley Barcola (82') anotó el tanto restante de los bicampeones mundiales en su estreno en el Grupo I en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde los Leones de la Teranga descontaron a través de Ibrahim Mbaye (90+5').

El delantero francés tuvo una segunda parte soñada ante el cuadro africano. (Foto: Sofascore)

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No fue un debut sencillo para los europeos, que se toparon con una selección africana bien parada en el fondo y sumamente peligrosa al contragolpe.

Durante la primera mitad, Senegal gozó de las oportunidades más claras, incluyendo un disparo de Nicolas Jackson que se estrelló en el poste.

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Sin embargo, en el complemento Francia hizo pesar su jerarquía colectiva para destrabar el cerrojo y quedarse con los tres puntos.

Un triunfo que, además de encaminar su liderato de grupo, sirvió para cobrar venganza de aquella mítica derrota sufrida ante la entonces debutante Senegal, en el partido inaugural del Mundial de Corea-Japón 2002.