Localizan sin vida a maestro en una finca en Escuintla

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Barrundia Reyes fue visto por última vez en la plaza de La Gomera junto a personas vinculadas a un partido político.

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Juan Carlos Barrundia Reyes, maestro de nivel básico de 55 años, fue localizado sin vida en terrenos de una finca de plátanos ubicada en el callejón Montevideo, en el municipio de La Gomera, Escuintla.

El cuerpo fue localizado por trabajadores de la finca mientras desarrollaban sus labores y dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Trabajadores de la finca encontraron el cuerpo durante su jornada laboral. (Foto: Romario Aguilar/colaborador)

Según la información preliminar, los jornaleros se acercaron al lugar con la intención de auxiliar al hombre; sin embargo, observaron que presentaba varias heridas por arma de fuego y se presume que el ataque ocurrió en ese mismo sector.

Familiares del docente llegaron al lugar y confirmaron su identidad.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, Barrundia Reyes habría sido llevado bajo amenazas hacia la finca, donde presuntamente fue atacado para despojarlo de sus pertenencias, pues en la escena no fueron encontrados sus objetos personales.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Barrundia Reyes, de 55 años. (Foto: Romario Aguilar/colaborador)

Las autoridades indicaron que el docente fue visto por última vez la tarde del 12 de junio en la plaza de La Gomera, donde se encontraba junto a otras personas relacionadas con un partido político al que buscaba brindar apoyo.

Además, fiscales del Ministerio Público (MP) localizaron y embalaron un casquillo de arma de fuego encontrado en la escena y el cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Tras conocerse el hecho, colegas, estudiantes y miembros de la comunidad expresaron su pesar y solicitaron a las autoridades que el caso sea investigado para identificar y capturar a los responsables.