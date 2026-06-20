Bélgica confirma la baja de Jérémy Doku para el partido ante Irán

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La selección de Bélgica confirmó este sábado la baja de Jérémy Doku para el partido ante Irán del domingo (1:00 p. m.) en el estadio de Los Ángeles, Estados Unidos, correspondiente a la segunda jornada del grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debido a problemas respiratorios.

A través de sus redes sociales, los Diablos Rojos informaron que el atacante no será tomado en cuenta para el compromiso. "Debido a una enfermedad, Jérémy Doku no formará parte del plantel para nuestro próximo partido ante Irán", señaló la federación belga.

El extremo del Manchester City viene de disputar el empate 1-1 frente a Egipto, un resultado que dejó sensaciones amargas en el conjunto europeo dentro de un grupo que, en teoría, parecía accesible. Tras la primera jornada, Bélgica ocupa la tercera posición de la llave, luego del empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda.

Due to illness, Jérémy Doku will not be part of the squad for our upcoming game against Iran. pic.twitter.com/bUYlpO26wA — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 20, 2026

Durante la semana, el seleccionador Rudi Garcia explicó que la condición del futbolista mostraba señales de mejoría, aunque continuaba afectado por molestias respiratorias. Sin embargo, no logró recuperarse a tiempo para el encuentro.

Además, Doku ha estado en el foco de atención por motivos personales.

Diversos reportes indican que el delantero desea regresar temporalmente a Bélgica para acompañar a su esposa durante el nacimiento de su primer hijo, previsto para coincidir con las fases de eliminación directa del torneo en caso de que su selección avance a octavos y cuartos de final.