El plan de Scaloni ante Austria: los cambios en la formación de Argentina

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Con el contratiempo físico de Gonzalo Montiel asimilado en el campamento argentino, Lionel Scaloni afina la pizarra para el partido ante Austria por la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026.

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El cuerpo técnico de la selección de Argentina aprovecha las últimas sesiones a puerta cerrada en Kansas para diseñar la estrategia táctica con la que buscará asegurar la clasificación a octavos este lunes en Dallas ante Austria, un rival que destaca por su despliegue físico.

#SelecciónMayor Jornada matutina de labores para afrontar el segundo partido mundialista.



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La primera certeza en el laboratorio del DT es el ingreso de Nahuel Molina por la banda derecha, según informan medios argentinos.

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Scaloni busca explotar la proyección del lateral para mantener la profundidad por los costados, un aspecto clave para abrir el cerrojo europeo. Sin embargo, los ensayos tácticos de este viernes dejaron ver que el técnico medita refrescar otras líneas, evaluando una rotación en la mitad de la cancha y variantes en la ofensiva para acompañar a Lionel Messi.

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A diferencia del ataque, el bloque defensivo se mantendría idéntico al del debut. Con Montiel guardado en el banco como alternativa de cambio, la Albiceleste calibra los últimos detalles de un mediocampo que necesitará máxima precisión para contrarrestar la velocidad austriaca en las transiciones.