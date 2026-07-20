"El dolor es muy grande", dice Messi tras la derrota en la final del Mundial

Un día después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial, Lionel Messi dijo este lunes que "va a costar que cierre esta herida", en un mensaje en redes sociales en el que no aclaró su futuro con la selección.
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"Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", remarcó el capitán de la Albiceleste.
El domingo, tras recibir la medalla de plata, se quebró en llanto cuando la selección fue a agradecer el apoyo de sus aficionados.
"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", recordó Messi, autor de ocho goles en el certamen.
"Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", afirmó. "También quiero felicitar a España por el campeonato", agregó.
Según la prensa local, Messi no formaba parte del grupo de jugadores de la selección argentina que regresaba el lunes a Buenos Aires, donde iban a ser recibidos por su afición.
Algunos futbolistas del plantel se reincorporaba con sus clubes o iniciaban un periodo de descanso, avanzó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Además de arropar a sus jugadores tras la dolorosa derrota, la población argentina está también en vilo por conocer si Messi seguirá al frente de la selección o pondrá fin a esta etapa de su extraordinaria carrera.
*Con información de AFP