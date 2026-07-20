Messi, Mbappé y Haaland integran el once ideal de la Copa Mundial de la FIFA

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Concluida la cita mundialista, la plataforma especializada en estadísticas Sofascore dio a conocer el once ideal del torneo, integrado por los futbolistas con el rendimiento más alto a lo largo de la competencia.

El equipo está conformado con un esquema 4-3-3 y reúne a varias de las grandes figuras del Mundial, entre ellas Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Ousmane Dembélé.

Estos fueron los once jugadores mejor valorados de la Copa del Mundo. (Foto: Sofascore)

En la portería aparece el suizo Gregor Kobel (7.52), uno de los guardametas más consistentes del campeonato gracias a sus intervenciones decisivas, que permitieron al cuadro helvético alcanzar los cuartos de final, además de destacar en octavos contra Colombia.

La defensa la integran los españoles Pedro Porro (7.45), Pau Cubarsí (7.56) y Marc Cucurella (7.09), junto al hispanofrancés Aymeric Laporte (7.40), una zaga que refleja el dominio de la Roja durante el torneo y la solidez que la llevó a conquistar el título.

"Kiki" marcó doblete en el partido por el tercer lugar y se quedó con la Bota de Oro del Mundial. (Foto: AFP)

El mediocampo está formado por Rodri (7.76), el mejor pasador del certamen; Jude Bellingham (7.81), autor de siete goles y pieza clave de Inglaterra; y Ousmane Dembélé (7.91), ubicado como volante por Sofascore tras destacar con Francia gracias a su desequilibrio, goles y asistencias.

Messi logró llevar a Argentina a otra final, aunque no logró quedarse con los máximos honores. (Foto: AFP)

En ataque aparecen Erling Haaland (7.90), también con siete tantos; Kylian Mbappé (8.24), máximo goleador del torneo con 10 anotaciones y nuevo máximo artillero en la historia de los Mundiales (22); y Lionel Messi (8.79), quien recibió la mejor calificación del once ideal tras liderar a Argentina hasta la final con ocho goles, cuatro asistencias y actuaciones determinantes.