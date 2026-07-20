"El dolor es muy grande": Messi sobre derrota en la final del Mundial

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Luego de la derrota de Argentina, Messi dejó un emotivo mensaje.

Un día después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial, Lionel Messi envió este lunes un mensaje en redes sociales en el que reconoció que "va a costar que cierre esta herida".

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió en Instagram el capitán de la selección Albiceleste, que aspiraba a conquistar una segunda Copa del Mundo consecutiva.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", agregó el Diez en un texto en el que también quiso "felicitar a España por el campeonato".

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España se coronó campeona por segunda vez en su historia del Mundial tras vencer a Argentina en Nueva York.