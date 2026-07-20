¿A quién le iba? La reacción de Shakira ante el gol de España (video)

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España se coronó campeón del Mundial 2026 y ante el único gol del encuentro contra Argentina, muchas miradas se fueron hacia Shakira, quien estaba en el palco.

EN CONTEXTO: España vence a Argentina y es el campeón del Mundial 2026

Minutos antes del encuentro de España contra Argentina, en la gran final del Mundial 2026, Shakira, quien brilló durante el show de medio tiempo, fue cuestionada sobre quién era su favorito.

Al verse comprometida, la cantante colombiana afirmó que sus hijos son españoles, por lo que de cierta manera le iba a España; sin embargo, resaltó la gran admiración que siente por Lionel Messi.

"Tengo dos hijos españoles, obviamente por España. Pero soy amiga de Messi, y muy orgullosa de todo lo que ha logrado. Hay que reconocer que a los 39 años, correr como lo hace, enfrentarse a atletas de 20 y 24 años y meter tantos goles. Esa determinación y compromiso es algo que admiro mucho", dijo.

@altavoz.ec ⚽ Shakira no dudó al revelar a quién apoyaba en la gran final. Aunque recordó que tiene dos hijos españoles, la cantante colombiana sorprendió al confesar su respaldo a Argentina: “Tengo dos hijos españoles, pero apoyo a Argentina”. ♬ sonido original - Altavoz

El momento del gol

Cuando finalmente llegó el gol que le dio el triunfo a España, muchas cámaras se enfocaron en la colombiana, quien estaba en el palco junto a unas amigas.

Pese a haber afirmado que iba por el país europeo, su rostro fue de total serenidad e incredulidad, en ningún momento celebró el tanto de la selección.

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