Domingueando en Dallas en un día mundialista sin partido

-

Tras una maratónica fase de grupos de 72 partidos, nosotros estuvimos en 9, ya arrancó lo bueno, la instancia definitoria de las series de eliminación directa.

OTRAS NOTICIAS: Chapines también ponen ambiente entre argentinos y jordanos

En la agenda tocó pasar el domingo en Dallas, unas horas después del triunfo argentino y el gol 19 de Messi en Mundiales. Nos movilizamos a Houston para ver el Brasil ante Japón, que pinta para partidazo.

Entonces, preguntamos qué hacer en Dallas. Muchas opciones, es una ciudad gigante de millones de personas. Nosotros estamos concentrados en Arlington, Texas, cerca del estadio mundialista que aún tendrá acción en United 2026, hasta semifinales.

Hay una malla bien solida que separa el parque de la enorme autopista que se ve desde las alturas. (Foto: Pedro Mijangos)

Una de las recomendaciones fue conocer un parque nuevo, el Halperin, que es una joyita para las metrópolis de cemento y grandes calles.

Idearon un parque muy bonito arriba y a un costado de una enorme, pero enorme autopista (vía ancha), de 14 carriles. Impresionante, siete de ida y siete de vuelta.

En ese espacio construyeron un espacio para que los vecinos de la zona pudieran disfrutar haciendo ejercicios, descansando y en esta época de verano para "chapotear en el agua", como dicen los carteles en unas fuentes refrescantes. Es gratuito y está abierto todo el día.

Esto fue durante la construcción. La imagen ayuda a ver como pasan los carros en la autopista debajo del parque. Buena opción para las grandes ciudades. De fondo, el mero centro de Dallas. (Foto: Redes)

Se inauguró en marzo y se hizo más promoción para el Mundial y también para el 4 de julio, el día que se celebra la independencia en Estados Unidos y se celebra de verdad.