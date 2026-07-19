Donald Trump le da unas "palmaditas" a la Copa del Mundo

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El presidente de Estados Unidos es el invitado especial de la FIFA para entregar la copa al campeón del Mundial 2026.

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Una gran cantidad de personalidades se hizo presente el MetLife stadium para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Entre ellos, está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien además entregará la copa al campeón del certamen.

Sin embargo, durante la transmisión del encuentro, se pudo observar el momento en el que Ronaldo Nazario le muestra el trofeo al mandatario.

Al observarla de cerca, Trump le da unas palmaditas a la copa ante la vista de Giani Infantino.

GRAVE: Ronaldo Fenômeno levou a taça da final para o presidente Donald Trump tocar. #ESPxARG pic.twitter.com/yhqoYFwqun — Central Reality (@centralreality) July 19, 2026

Aunque la reglas de la FIFA señalan que solo quienes han salido campeones del Mundial pueden tocar la copa, esta no aplicó en esta ocasión.

Donald Trump, acompañado de su esposa Melania, llegó en helicóptero al MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, para la final de un certamen que por momentos se alejó de sus tradiciones casi centenarias para ajustarse a sus designios y los del mercado estadounidense.