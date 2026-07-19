Guatemaltecos viven con fervor la final del Mundial 2026

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El ambiente futbolístico se vive con pasión durante la final de la Copa del Mundo 206 donde Argentina y España disputan el último partido del certamen.

Cientos de guatemaltecos viven con fervor la final del Mundial y la Sexta Avenida de la zona 1 no podía quedarse afuera de esta fiesta.

Desde muy temprano, los más apasionados llegaron para buscar el mejor lugar frente a una casa comercial a inmediaciones de la 13 calle y sexta avenida de la zona 1.

Aficionados que apoyan a España y Argentina conviven con emoción la final. (Foto: Edgar Pocón/Nuestro Diario)

Además, las familias disfrutan de esta fiesta, vistiendo camisetas de ambas selecciones y esperan que su favorito se lleve el trofeo.

Las playeras de Argentina resaltan entre la gran cantidad de aficionados. (Foto: Edgar Pocón/Nuestro Diario)

Los vendedores aprovechan para ofrecer souvenirs para los aficionados. (Foto: Edgar Pocón/Nuestro Diario)

Tránsito complicado

Además, en inmediaciones de centros comerciales en Mixco y la ciudad de Guatemala se han registrado complicaciones en el tránsito debido a la gran cantidad de automovilistas que buscan llegar a un restaurante para observar el juego.